РИАМО - 9 июн. Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее Ефремова привезли на допрос в полицию. Анализ крови, взятой у актера, показал наличие наркотических средств и алкоголя.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Актер за рулем своего автомобиля врезался в фургон «Лада». Водитель фургона позже скончался от полученных травм. Ефремов признал себя виновным.