РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Порядка 250 тысяч цветов будет высажено в городском округе Люберцы в рамках летнего благоустройства, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Общая площадь посадки составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

«Цветочные композиции планируют устроить на городских площадях, в памятных местах, парках, скверах - всего по 40 адресам. Каждый цветник - это отдельная композиция, созданная в соответствии с разработанной дизайнерами концепцией», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что рассаду выбирали, учитывая пожелания люберчан.

«В этом году преобладают бегонии, настурции, петунии, колеус, тагетес, пеларгонии», - подчеркнул глава округа.

Работы по цветочному оформлению в городском округе планируют завершить до 24 июня.