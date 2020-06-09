РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Жителей городского округа Люберцы приглашают принять участие во Всероссийской акции «Окна России», которая посвящена празднованию Дня России, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Главная цель акции - проявление гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Особое внимание при проведении уделяется оформлению окон родителями совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи. К акции может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо до 12 июня украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье», - говорится в сообщении.

Для украшения можно воспользоваться красками, наклейками, трафаретами. Получившиеся фотографии нужно опубликовать в своих социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.