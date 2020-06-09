РИАМО - 9 июн. Спасатели поисково-спасательного отряда № 31 ГКУ «Мособлпожспас» вывели пожилую женщину из леса около села Бельское Талдомского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Пенсионерка заблудилась во время прогулки в лесу.

«Гуляя по лесу, 71-летняя женщина уходила все глубже в лесную чащу. Пенсионерка поняла, что заблудилась. Блуждая несколько часов, пожилая женщина осознала, что самостоятельно выйти из леса не может. К счастью, у нее с собой был телефон, поэтому она смогла вызвать спасателей», - рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Станислав Баулин.

Он отметил, что пенсионерку удалось быстро вывести из леса благодаря постоянной телефонной связи.

«Спустя три часа поисков, благодаря полностью заряженному телефону, который обеспечил связь с пострадавшей, спасатели нашли женщину. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась, поэтому работники «Мособлпожспас» доставили ее домой», - заключил Баулин.