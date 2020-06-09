РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Девять школьников Подольска стали стипендиатами губернатора Московской области в сфере науки, искусства и спорта, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Среди получателей именной стипендии губернатора Московской области для детей и подростков в 2020 году, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта школьники округа: Иван Бугаков, София Калитина, Сергей Корниенко, Виктор Петров - лицей №23; Михаил Гореликов - средняя общеобразовательная школа №1; Ксения Князева - лицей №1; Александр Комбаров - лицей №26; Елизавета Манамса - средняя общеобразовательная школа №20; Георгий Черных - Дубровицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя России Монетова», - говорится в сообщении.

Князева, одна из стипендиатов, получила стипендию по результатам авиамодельных соревнований – Кубка России, первенства Московской области 2019 года.