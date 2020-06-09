РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Жителям подмосковного Подольска старше 65 лет, которые продолжают трудиться, оплатят больничный лист с 1 по 11 июня, сообщил «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности заместителя подольского городского прокурора, младший советник юстиции Павел Коваленко.

«Продолжающим трудиться лицам 65 лет и старше оплатят больничный на период с 1 по 11 июня 2020 года. Соответствующее дополнение внесли в пункт 8 временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением правительства РФ от 1 апреля 2020 года №402», - сказал Коваленко.

Правительство РФ в очередной раз внесло изменения в правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 июня 2020 года.

Согласно поправкам, в правилах устанавливается новый период выдачи больничного листа работающим пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Выдается он в электронном виде сроком на 11 календарных дней с 1 по 11 июня 2020 года. Право на такой больничный есть у тех граждан, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в полном размере (100%). Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рубля в месяц.

Ранее больничные выдавались уже трижды: единовременно на срок в 14 календарных дней (с 6 по 19 апреля 2020 года), на 11 календарных дней (с 20 по 30 апреля 2020 года) и на 18 календарных дней (с 12 по 29 мая 2020 года).