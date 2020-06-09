РИАМО - 9 июн. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области заключило соглашение о предоставлении участка в Сергиево-Посадском городском округе компании по производству колбас по итальянской технологии, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Земельный участок предоставят ООО «Бонжорно Групп» без проведения торгов.

«В Подмосковье предусмотрена возможность выделения земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Основные условия – производство должно быть зарегистрировано на территории региона, <…> оно должно предусматривать создание дополнительных рабочих мест», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

По ее словам, в Мининвесте Подмосковья помогли инвестору подготовить все необходимые документы для прохождения данной процедуры.

Планируется строительство цеха для организации производства 2,5 тонн колбасных изделий в год. В проект инвестируют свыше 102 миллионов рублей. Запустить производство собираются уже в 2021 году.

Информацию о предоставлении земельных участков для реализации инвестиционных проектов можно найти на инвестиционном портале Подмосковья: invest.mosreg.ru либо узнать по телефону: 0150.