РИАМО - 9 июн. В Подмосковье продолжает действовать режим «технологической тишины», который предприятия топливно-энергетических комплексов (ТЭК) объявили еще в марте, до конца июня допускаются только отключения, которые носят аварийный характер, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Режим «технологической тишины подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений или предотвращением аварийных ситуаций», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Несмотря на отмену ряда ограничений, в Подмосковье остановлены любые плановые ремонтные работы до отмены всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В регионе запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и аварийно-ремонтного персонала, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей на время карантина.

Жителям Подмосковья напомнили, что если отключения будут происходить в течение месяца, то они будут носить аварийный характер. В таких случаях нужно сообщить об этом на телефон Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района, в котором проживает потребитель. Восстановление электроснабжения занимает не больше двух часов.

Минэнерго Подмосковья просит жителей региона быть бдительными в период действия ограничительных мер и не доверять лицам, которые представляются сотрудниками энергетических компаний, но не имеют подтверждающих документов и спецодежды. Это поможет обезопасить дом и не стать жертвой мошенников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.