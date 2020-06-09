РИАМО - 9 июн. Анализ крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, показал наличие наркотических средств, передает ТАСС.

"Наркотики выводятся из организма не сразу, еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления", - сказал источник в правоохранительных органах.

При этом в крови актера также нашли и следы алкоголя.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице от многочисленных травм. Актер признал себя виновным.