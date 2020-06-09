РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Жители подмосковных Люберец с 15 июня смогут посетить налоговую инспекцию по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах с 15 июня будет осуществляться только по предварительной записи. Записаться можно через сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию»», - говорится в сообщении.

Если не получается направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонденцию, то ее можно оставить в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием номера телефона для связи.

Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке.