РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Дорожники продолжают работы по замене асфальтобетонного покрытия на 24 участках автодорог Подольска, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории Подольска на 24 участках дорог продолжается замена асфальтобетонного покрытия в рамках ремонтного сезона. Так, ремонтные работы продолжаются на 10 региональных и 14 муниципальных дорогах, их длина порядка 30 километров. В полном объеме работы завершены на 10 участках дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 10 участках региональных дорог: дорожные службы заменили бортовой камень и приступили к обновлению покрытия на Большой Серпуховской улице, проспекте Ленина и Старосимферопольском шоссе в Подольске. Работы по замене бортового камня ведутся на Октябрьском проспекте, улицах Ленинградская, 43–й Армии в Подольске и улицах Индустриальная, Школьная в микрорайоне Климовск. Завершить работы в полном объеме планируется в сентябре.

Ремонт уже завершен на региональных дорогах Старосимферопольское шоссе – Слащево и ММК – Сертякино, интенсивность движения на которых около 5 тысяч машин в сутки. Первый участок соединяет деревню Слащево с микрорайоном Климовск, а второй - ведет от улицы Суворова в Климовске до федеральной трассы А-107. Данные участки были включены в программу по результатам голосования на портале «Добродел».

Помимо этого, новое асфальтобетонное покрытие положили на улицах 3-ая Сергеевская, Силикатная, Симферопольская, Циокловского и Зеленом тупике. В поселке Ордынцы - на улицах Межевой, Садовой, Героев, а в деревне Федюково - на улице Строителей.

Всего в Московской области работы продолжаются на 473 участках дорог. Ремонт региональных дорог ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью.