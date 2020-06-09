РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Жительница Подольска получила шесть месяцев лишения свободы за попытку вынести в рюкзаке из сетевого магазина товар стоимостью 567 рублей 17 копеек, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

Женщина в торговом зале магазина «Пятерочка» поместила товар стоимостью 567 рублей 17 копеек в рюкзак и, не оплатив его, направилась к выходу. Сотрудники магазина потребовали вернуть похищенное имущество. Злоумышленница попыталась скрыться с места преступления, но на выходе ее задержали.

«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж)», - сказал Федоров.

Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.