РИАМО - 9 июн. В столице построят соединительную ветку между Киевским и Смоленским направлениями Московского железнодорожного узла, по итогам государственной экспертизы выдали положительное решение, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Работы пройдут в четырех административных округах Москвы, в том числе в Центральном округе – в районах Пресненский и Тверской, Северном – в районах Беговой и Хорошевский, Северо-Восточном - в Марьиной Роще, и Западном – в Дорогомилово и Раменках», – отмечается в материале.

На соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД построят четыре остановочных пункта: Поклонная, Кутузовская, Камушки и Ермакова Роща. Проектировщиком является АО «Росжелдорпроект».

Главгосэкспертиза проверила результаты инженерных изысканий, изучила техническое состояние всех участков инженерно-технических коммуникаций и транспортной инфраструктуры, которые попадают в предварительную зону строительства. Были учтены данные по сохранению памятников культурного наследия, например, «Культурного слоя в границах города Москвы XVIII века (Камер-Коллежский вал)».

Специалисты проверили путепроводы на Московском центральном кольце через Филевскую линию Московского метрополитена и Шелепихинский тупик, автомобильный путепровод над Шмитовским проездом, транспортную развязку «Москва-Сити» и развязку на пересечении Третьего транспортного кольца с Звенигородским шоссе, а также иные объекты транспортной инфраструктуры и коммуникаций.

Обследованы исторически ценные градоформирующие объекты, а именно: Тверской путепровод Московской окружной железной дороги (1904-1908 годов постройки), жилая застройка Студенческой улицы 1930-1950-х годов, иные территории с особым режимом регулирования градостроительной деятельности.

По итогам рассмотрения эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, которые были выполнены для подготовки проектной документации по объекту «Строительство соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного узла», соответствуют требованиям технических регламентов.