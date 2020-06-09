РИАМО - 9 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства отправиться в муниципалитеты и отработать вопросы хозяйственной повестки.

Внимание чиновников будет уделено ремонту подъездов, окосу травы, ямам на дорогах и благоустройству.

«Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы все «красные зоны», которые звучали на сегодняшнем заседании, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду», – сказал Воробьев.

Он добавил, во вторник на заседании регионального правительства был рассмотрен целый блок приоритетных направлений работы - подъезды, окос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связанно с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов президента.

«Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по «красным зонам», которые звучали», - сказал губернатор.

Во вторник на заседании регионального правительства губернатор заявил, что главы муниципальных образований должны внимательно относиться к содержанию территорий округов и не допускать скопления грязи и мусора.