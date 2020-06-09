РИАМО - 9 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства отправиться в муниципалитеты и отработать вопросы хозяйственной повестки.
Внимание чиновников будет уделено ремонту подъездов, окосу травы, ямам на дорогах и благоустройству.
Он добавил, во вторник на заседании регионального правительства был рассмотрен целый блок приоритетных направлений работы - подъезды, окос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связанно с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов президента.
«Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по «красным зонам», которые звучали», - сказал губернатор.
Во вторник на заседании регионального правительства губернатор заявил, что главы муниципальных образований должны внимательно относиться к содержанию территорий округов и не допускать скопления грязи и мусора.
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