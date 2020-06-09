РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. ГИБДД подмосковных Люберец до 5 июля будет в рамках социального раунда «Некуда спешить» пропагандировать соблюдение скоростного режима, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ведомства.

«До 5 июля в рамках проекта Московской области «Безопасность дорожного движения» на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится социальный раунд «Некуда спешить». Его задачей является информирование жителей о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения или неправильным ее выбором, а также предупреждение дорожно-транспортной аварийности и снижение тяжести последствий от ДТП», - говорится в сообщении.

За пять месяцев 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» из-за несоответствия скорости конкретным дорожным условиям произошло 968 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и шесть ДТП с пострадавшими.

С целью повышения уровня информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, а также привлечения внимания к проблемам дорожно-транспортной аварийности, сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с представителями заинтересованных ведомств и организаций проведут ряд информационно-пропагандистских мероприятий в автошколах, в автотранспортных предприятиях, в организациях, оказывающих предоставление госуслуг, и проинформируют автолюбителей с помощью социальных сетей, социальной рекламы и средств массовой информации.