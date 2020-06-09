РИАМО - 9 июн. Москомархитектура согласовала проект эстакады на пересечении с Волгоградским проспектом, она значительно улучшит движение транспорта в столичном районе Текстильщики, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Эстакаду протяженностью 1,5 километра возведут в рамках строительства Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной. Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения. В целом, внешний облик эстакады складывается из разработанных архитектурным бюро АБТБ базовых элементов дизайна», - главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новая магистраль поможет сократить дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе столицы, территория которого разобщена, поскольку здесь существует множество преград как естественного, так и искусственного происхождения.

В столичном районе Северное Бутово также построят двухэтажный спортивный комплекс с бассейном, несколькими залами и кафе.