РИАМО – 9 июн. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в 94% российских организаций для детей-сирот не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, проверку провели более чем в 800 организациях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зампред правительства выступила на совещании с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Голикова отметила, что мониторинг ситуации провели в 846 организациях для детей-сирот и ребят, нуждающихся в социальной реабилитации.

«По данным мониторинга, в 94% организаций отсутствуют факты Covid-19 как у детей, так и у взрослых, что говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты», – сказала Голикова.

Она добавила, что в период с 1 апреля по 15 мая из почти 40 тысяч воспитанников организаций для детей-сирот законным представителям вернули примерно 4,2 тысячи детей. Помимо этого, свыше 4 тысяч детей временно передали в семьи на гостевой режим или предварительную опеку.

Голикова подчеркнула, что в регионы страны направили методические рекомендации со схемами лечения в зависимости от тяжести заболевания. Была поставлена задача сосредоточить внимание на детях и беременных с ВИЧ-инфекцией.

Коронавирус выявили у 35,6 тысяч детей младше 18 лет, что составляет 7,5% от общего числа заразившихся в России. Чаще всего дети болеют в легкой и бессимптомной форме. Особое внимание уделяли тем, кто имеет хронические либо сопутствующие заболевания, а также иммунодефицит.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

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- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.