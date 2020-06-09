РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В подмосковном Подольске в полном объеме возобновили ремонт дорог, в настоящее время его ведут на 30 дорогах, все работы должны сдать до 30 августа, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Александр Городничев.

В Подольске во вторник прошел рейд по дорогам, на которых идет капитальный ремонт - улицам Станционная, 43-й Армии и Кустарная. Представители администрации смотрели, на какую глубину идет фрезировка снимаемого асфальта, какой слой песка и щебня кладут, применяют ли битумную мастику для сцепления. Движение транспорта из-за дорожных работ затруднено, но на количество рейсов общественного транспорта это не повлияло.

«На территории Подольска запланировано отремонтировать 54 объекта муниципальной уличной дорожной сети протяженностью 25,5 километра. На региональной сети планируется ремонт 12 объектов протяженностью 39 километров. Завершена укладка асфальта на 16 муниципальных и на двух региональных объектах. В настоящее время на муниципальной уличной сети работы ведутся на 28 объектах, из них на 16 уложен асфальт. На региональной сети асфальт уложили пока на двух объектах. Всего на ремонт муниципальных дорог в Подольске в 2020 году направили порядка 109 миллионов рублей», - сказал Городничев.

Перед началом работы у всех сотрудников дорожных служб измеряют температуру, заносят данные в журнал, следят за наличием масок. В связи с пандемией объем работ не уменьшали, но приостанавливали на две недели. Графики сместились, заключили дополнительные соглашения. Строительный сезон продлится до октября, но все дороги по плану должны сдать до 30 августа.

На муниципальной дороге на улице Станционной во вторник начали фрезеровать асфальтовое покрытие, окончание работ планируется на следующей неделе. На региональной улице 43-й Армии завершаются работы по укладке асфальтобетонной смеси. На муниципальной дороге в частном сектор на улице Кустарной в конце прошлой недели начали работы по укладке асфальта, ремонт должны завершить до конца этой недели. Сейчас там кладут мастику, слои щебня, песка.

Каждый объект в зависимости от контракта ремонтируют на протяжении двух-четырех недель. В плане ремонт на улице Ленинградская, где сейчас также идет фрезеровка асфальта.

Во время приемки на дороге проведут лабораторные исследования и возьмут пробы асфальтового покрытия. По результатам исследований вынесут решение, соответствует ли дорога требованиям к качеству или нет.