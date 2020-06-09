РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Полицейские подмосковного Подольска раздали памятки о способах дистанционного мошенничества прохожим в округе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Участковые уполномоченные полиции УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским в рамках профилактической акции «Не дай себя обмануть!» рассказали прохожим, как не стать жертвой дистанционного мошенничества. На улицах округа стражи правопорядка и общественник раздали информационные памятки о наиболее распространенных способах дистанционного мошенничества», - говорится в сообщении.

Лубинский призвал горожан быть бдительными, никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и одноразовые пароли, приходящие путем СМС-сообщений, а также использовать для совершения покупок только проверенные интернет-сайты и никогда не переходить по ссылкам, полученным с неизвестных телефонных номеров.