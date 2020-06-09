РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 июн. Наборы с шоколадом, конфетами, чаем, печеньем и кофе были переданы медицинским работникам Щелковской подстанции скорой помощи в рамках проведения акции «Спасибо врачам», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

Наборы вручали депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, руководитель Щелковского отделения «Молодой Гвардии» Алексей Пирогов и исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Щелкова Игорь Прохоров.

«Ранее мы уже вручили подарки врачам Щелковской областной больницы на Краснознаменской и Парковой улицах и, конечно, не смогли оставить без внимания работников скорой помощи. Мы благодарны всем медицинским работникам за их самоотверженный труд», - сказал Шапкин.

Ранее Щелковское отделение партии «Единая Россия» совместно с муниципальным союзом промышленников и предпринимателей направили более 1,1 тысячи литров бутилированной воды в стационар для больных с диагнозом «коронавирус».