РИАМО – 9 июн. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что комитет по безопасности и противодействию коррупции возьмет на контроль крупную аварию с участием актера Михаила Ефремова, сообщает Nation News.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре столицы Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице от многочисленных травм. Актер признал себя виновным.

«Необходимо не допустить, чтобы кто-то со стороны оказывал влияние на расследование аварии, в которой погиб человек. Комитет по безопасности и противодействию коррупции может взять эти обязательства на себя», - сказал Володин.