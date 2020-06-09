В Москве закончился карантин, а значит, что многие горожане захотят устроить мини-отпуск на июньские праздники. Пока Россия не открыла границы для туристов, а во многих регионах России действуют ограничения, стоит присмотреться к отдыху в отелях Московской области. Правда, набор услуг может быть ограничен из-за санитарных требований, а также придется соблюдать дистанцию и масочный режим, зато отдохнуть на свежем воздухе точно получится. Обозреватель РИАМО нашла отели в Подмосковье, куда можно поехать перед выходом в офис.

Art Village Club

Сайт отеля Art Village Club

Где: Химки, ул. Рябиновая, 1

Цена: 8800 рублей с завтраком и обедом

Загородный комплекс Art Village Club подойдет для тех, кто соскучился по путешествиям за границу – четыре коттеджа комплекса, в которых располагаются 32 номера, сделаны в стилистике Нью-Йорка, Стокгольма и Парижа. Посетители особенно хвалят завтраки, на которых подают круассаны с тунцом, и дружелюбный персонал. Некоторые номера имеют выход в сад, где можно изолированно загорать. Свободные номера на праздники остались только с 14 на 15 июня, так что с бронью стоит поторопиться.

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Бутик-отель Mona

Где: Лобня, ул. Краснополянская, 32

Цена: от 8000 рублей в сутки

Бутик-отель «Мона» в Лобне находится на территории парка, все номера оборудованы кондиционером, а по вечерам можно наблюдать за самолетами, так как аэропорт Шереметьево находится всего в 2,5 километрах. Посетители смогут отдохнуть в саду и фойе в стиле арт-деко. В отзывах на «Букинге» пишут, что отель идеально подходит для самоизоляции, так как превосходит ожидания по сервису, кухне и территории. В предстоящие праздники есть шанс отдохнуть только с 14 на 15 июня, так как почти все номера распроданы.

Гостиничный центр «Бережки-Холл»

Где: Егорьевск, Касимовское шоссе, 45а

Цена: 3600 рублей за ночь, четвертая ночь в подарок

Гостинично-развлекательный центр «Бережки-Холл», который в 2018 году стал победителем в номинации «Spa-отель года», для привлечения клиентов придумал акцию – четвертая ночь в подарок. Если брать полупансион (от 15 тысяч рублей за четыре дня по акции), то в стоимость будет включен завтрак и обед по системе шведский стол, бильярд и тренажерный зал. Семья из трех человек может отдохнуть за полцены на неделю. Остановиться здесь можно в деревянном коттедже или в гостиничном корпусе. Круглосуточно работает доставка еды из ресторана при отеле. Девушек обрадуют салон красоты и спа-центр с сауной, хамамом, соляной комнатой и джакузи, правда, они не входят в стоимость проживания.

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Отель «Солнечный»

Где: городской округ Солнечногорск, с. п. Смирновское, деревня Дулепово

Цена: от 7000 рублей в сутки

Отель «Солнечный» понравится тем, кто хочет отдохнуть по системе «все включено». Здесь и трехразовое питание, и шампанское на завтрак, и велосипеды в аренду, и футбольное поле. Отель славится одними из лучших спа-программ в Подмосковье и номерами в стиле кантри. В окрестностях находятся живописные Живагинские пруды с лебедями и хвойный лес, где можно погулять после плотных трапез и процедур. Из местных достопримечательностей – бюст герою Отечественной войны 1812 года Александру Ивановичу Кутайсову, который именно из этой усадьбы уходил на войну, и ресторан «Карнавальная ночь», оформленный в стилистике одноименного фильма Эльдара Рязанова.

Дом отдыха Verba Mayr

Где: Пушкино, ул. Зеленая Роща, вл. 17

Цена: от 15 500 рублей за программу «Самоизоляция»

Оздоровиться и почувствовать атмосферу пятизвездочного отеля можно в спа-центре Verba Mayr, который имеет медицинскую лицензию. Сюда стоит приезжать на полную перезагрузку – для посетителей доступны около 10 программ, самая актуальная из них – «Самоизоляция». В программу входит первичная консультация врача майер-терапевта, ежедневный фитнес, нутрициологическое ортомолекулярное питание и прочие услуги. Кроме того, в программу можно добавить детокс, похудение, косметологию и многое другое. В отеле есть ресторан высокой кухни. В отзывах отметился Федор Бондарчук, поэтому цены за два дня сопоставимы с отдыхом в Турции.

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Бутик-отель «Татьяна Прованс»

Где: Звенигород, ул. Московская, д. 12

Цена: от 10 000 рублей в сутки с завтраком и ужином

Маленький отель во французском стиле в Звенигороде пока еще можно забронировать на праздники. Это абсолютный «люкс» по соседству с Саввино-Сторожевским монастырем и Москвой-рекой. В отеле всего 35 номеров в прованском стиле, в каждом из которых – мебель из натурального ореха и лучший вид на парк или на золотые купола храма Вознесения Господня. В стоимость входят завтраки и возможность посетить фитнес-центр при отеле. На территории отеля работает ресторан французской кухни «Ателье», где можно попробовать морепродукты под игристое вино.

Отель «Артурс Village&Spa»

Сайт отеля Артурс Village&Spa официальный сайт Артурс Village&Spa Отель 1 из 2

Где: г. о. Мытищи, дер. Ларево, ул. Хвойная, стр. 26

Цена: от 9180 рублей в сутки, включен завтрак и обед «шведский стол»

Еще один отель с претензией на самый роскошный в Подмосковье – четырехзвездочный «Артурс Village&Spa», который в 2017 году получил гран-при в конкурсе «Лучшая организация Московской области на приз губернатора Московской области». Рейтинг отеля на «Букинге» – 8,6. Посетители хвалят еду, которая здесь включена в стоимость проживания, клиентоориентированность, так как разрешают заехать и выехать в удобное для гостей время, спа-центр, ухоженную территорию и возможность прогулок в сосновом бору у пруда. Также на территории есть тренажерный зал и салон красоты. Если хотите отдохнуть там на праздники, то нужно поторопиться, номеров почти не осталось, нужно оставлять запрос на сайте.

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