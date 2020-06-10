РИАМО - 10 июн. Согласно прогнозам Московского кредитного банка (МКБ), рынок недвижимости и строительство, а также ипотечные займы станут драйверами и позволят экономике восстанавливаться быстрее, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Данный вопрос обсуждался на открытии конгресса лидеров рынка недвижимости России, генеральным партнером которого выступил МКБ. О роли рынка недвижимости в восстановлении экономики рассказал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин. Конгресс проходит 9-10 июня в формате онлайн. В этом году он собрал более 5 тысяч участников из России, стран СНГ и Восточной Европы.

«Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности. Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье – основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и так далее», - сказал Полунин.

Участники мероприятия также обсудили актуальные тренды в риэлторской деятельности. Ключевой темой стал переход рынка в онлайн. Был поднят важный в нынешних реалиях вопрос дистанционного оформления сделок по недвижимости.

Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие в пленарном заседании «Важнейшие вопросы связки «риэлтор — застройщик — банк», комфортные для всех сторон схемы взаимодействия».