РИАМО - 9 июн. Волонтеры раздадут больше 34 тысяч медицинских масок в Ленинском городском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Средствами защиты обеспечат неработающих пенсионеров, получателей региональной социальной доплаты к пенсии и малообеспеченные семьи, которые получают доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

«Всего в муниципалитете будет выдано 3765 наборов на 34 070 масок: для одиноко проживающих неработающих пенсионеров - 2945 наборов по шесть масок в каждом, для многодетных и малоимущих семей – 820 наборов по 20 масок на семью», - говорится в сообщении.

С 12 мая в Подмосковье действует масочно-перчаточный режим. Это значит, что местные жители должны надевать маски и перчатки в общественных местах. Данная мера направлена, прежде всего, на снижение риска распространения коронавируса.