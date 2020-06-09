РИАМО – 9 июн. В театре «Современник» пока не приняли решение о том, убирать ли из репертуара спектакли, в которых участвует актер Михаил Ефремов, сообщает Nation News.

«Театр сейчас мало того, что на самоизоляции, так еще и в отпуске. По понятной причине сейчас и спросить не у кого. Я думаю, на официальном сайте театра будет достоверная информация. Мы что-то разместим. Сейчас пока не готовы», — сказала пресс-секретарь театра Елена Волкова.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре столицы Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице от многочисленных травм. Актер признал себя виновным.

Во вторник Ефремова увезли на допрос.