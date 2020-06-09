РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» опубликовал еженедельный рейтинг управляющих организаций по исполнению платежей за вывоз отходов, УК Люберец вошли в число ответственных плательщиков услуги по вывозу отходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По итогам мая в число ответственных плательщиков, тех, кто своевременно и в полном объеме перечисляет средства за услугу «обращение с ТКО» исполнителю, вошли управляющие компании из городских округов Люберцы, Воскресенск, Егорьевск и Раменский», - говорится в сообщении.

В то же время не все УК исправно платят за оказанную услугу. На сегодня общий долг перед регоператором составил более 270 миллионов рублей.

В отношении организаций, задерживающих оплату услуг по вывозу отходов, ведется системная претензионная работа. Региональный оператор отмечает, что будет составлять и публиковать рейтинг управляющих компаний еженедельно.