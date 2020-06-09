РИАМО – 9 июн. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева отметила, что остановку деятельности в период самоизоляции не пережили 15-20% фитнес-рынка столицы, продажи в отрасли упали уже в феврале, сообщает ТАСС.
Она добавила, что данный процесс связан с низкой маржинальностью отрасли, которая работает за счет оборотных средств. Продажи в отрасли снизились уже в феврале, а в марте – полностью остановились. Киселева подчеркнула, что «подушки безопасности» нет.
По словам главы ассоциации, на данный момент все столичные спортклубы готовятся к открытию. Подготовка началась с момента, когда Роспотребнадзор выпустил рекомендации, которые готовились при участии ассоциации. Ведется доработка этих рекомендаций. В Роспотребнадзоре и ассоциации операторов фитнес-индустрии ожидают распоряжений департамента спорта Москвы.
Фитнес-центры возобновят свою работу в Москве с 23 июня.
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