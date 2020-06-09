РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, в рамках профилактического мероприятия с 15 по 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 15 по 21 июня на территории Московской области, в том числе и в Подольске, будет проводиться профилактический рейд «Опасный груз». Госавтоинспекторы ориентированы на выявление и пресечение фактов нарушения правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

При проверке будут обращать особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ, наличие внесенных в конструкцию изменений, не зарегистрированных в ГИБДД, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей необходимых документов.