РИАМО – 9 июн. Советский и российский кинорежиссер Павел Лунгин полагает, что актеру Михаилу Ефремову нужно оказать моральную поддержку после ДТП с его участием, сообщает Nation News.

«Разве мы судьи? Это решают врачи, решает суд. Конечно, он должен понести наказание. Человек умер. Но, тем не менее, мы должны понять, что это все тот же Миша Ефремов, которого мы любим, любили и будем любить. Просто оступившийся», – сказал режиссер.

Ранее ситуацию с Ефремовым прокомментировал юрист и правозащитник Генри Резник. Он выразил сомнение относительно того, что после ДТП артиста лишат заработанных регалий.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве артист за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбудили дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов признал себя виновным.

Видео аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве>>