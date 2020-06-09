РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июн. Более чем для 16 тысяч учеников начальных классов образовательных учреждений подмосковных Люберец с 1 сентября организуют бесплатное горячее питание, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий во вторник принял дистанционное участие в заседании правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева. Вопросами повестки стали работа управляющих компаний в летний период, содержание дворовых и общественных территорий, ситуация с распространением коронавирусной инфекции и другие актуальные темы.

«По инициативе президента России, с 1 сентября текущего года для обучающихся 1-4 классов – в городском округе это порядка 16,6 тысячи человек – предусмотрен бесплатный горячий завтрак (полдник)», – сказал Ружицкий.

Питание будет организовано на базе 42 школ округа.

По словам Ружицкого, на заседании также обсудили усиление контроля за проведением дезинфекции подъездов жилых домов, их содержанием и ремонтом.

«Ежедневно ведется мониторинг обращений жителей по данным вопросам с обязательным выездом на место, составлением акта комиссионной проверки и фотофиксацией», – заключил Ружицкий.