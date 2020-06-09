РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Сотрудники ГИБДД Люберец проводят рейд «Нетрезвый водитель», он продлится до 14 июня, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период с 8 по 14 июня на территории обслуживания проведет оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель», направленное на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, будучи ранее лишенным права управления, он понесет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, санкциями которой предусматривается штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться за рулем транспортного средства, просим незамедлительно сообщать по телефону 112 или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83», - заключается в сообщении.