РИАМО - 9 июн. Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту крупного ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, сообщается на официальном сайте ведомства.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре столицы Михаил Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице от многочисленных травм. Актер признал себя виновным.

«Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.