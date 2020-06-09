РИАМО - 9 июн. Актер Михаил Ефремов вышел из подъезда его дома в Казарменном переулке и уехал на машине на допрос, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Ранее Ефремова отпустили под подписку о невыезде, артист находился в своем доме в Казарменном переулке. Возле дома дежурили полицейские, которые не пускали посторонних подойти к зданию. У дома актера также дежурила карета скорой помощи.

Ефремов за рулем своего автомобиля вечером 8 июня врезался в фургон «Лада» в центре Москвы. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от многочисленных травм.

В отношении актера возбудили уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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