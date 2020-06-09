РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Дворец культуры «Балашиха» 10 июня приглашает юных жителей округа поучаствовать в интерактивной онлайн-игре «Мы - дети России», сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«10 июня в 12:00 в прямом эфире нашего профиля в Instagram @dk_balashiha пройдет интерактив для детей «Мы - дети России», посвященный Дню России. Приглашаем самых юных зрителей от 5 до 10 лет! Вместе мы будем танцевать, веселиться и играть! Именно ваш ребенок может оказаться в прямом эфире и поиграть с нашим аниматором», - говорится в сообщении.

А 12 июня в 18:00 состоится онлайн-концерт «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!» с участием творческих коллективов ДК «Балашиха», посвященный Дню России.

День России отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране.