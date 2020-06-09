РИАМО - 9 июн. Со вторника в Москве сняли запрет на работу салонов красоты и парикмахерских, однако не все заведения спешат принимать клиентов - некоторым точкам нужно еще день-два на подготовку к открытию, а часть салонов уже и вовсе не ждут посетителей. Корреспондент РИАМО узнал, где можно постричься в районе Дорогомилово на западе столицы и когда мастера готовы принять клиентов.

Жителям Бережковской набережной, которые захотят попасть к парикмахеру, придется поискать работающее заведение - помещение студии красоты Le Jo сдается в аренду, у Мери Галечян пока не принимают. Ближайшая запись - на завтрашний вечер в салоне Sophie.

«Моя прекрасная леди» на набережной Тараса Шевченко начнет принимать посетителей 10 июня. Еще два салона красоты в ближайших домах закрыты.

На мужскую стрижку в салон City Nails на Брянской улице можно попасть уже сегодня вечером. Мастера в соседнем HAIRSHOP начнут работать с 10 июня.

У салона сети «Супермен» на Брянской выстроилась небольшая очередь – молодые люди соблюдают правила и находятся на расстоянии друг от друга. Сделать женское окрашивание в студии GiGi, расположенной в том же доме, можно не раньше 11 июня, зато попасть к мужскому мастеру можно уже сегодня. Администратор посоветовал поторопится, ведь запись идет на несколько дней вперед.

Салон в доме №4 на Платовской улице закрыт, а по номеру телефона, указанному в интернете, никто не отвечает. Через витрину на рабочих местах мастеров видны ножницы, расчески и зеркала, кресла для клиентов пустуют.

С сегодняшнего дня услуги маникюра предоставляют в салоне Sasha на Студенческой улице. Мастер по стрижкам в этой точке начнет принимать с четверга.

Недорогая мужская парикмахерская на Дорогомиловском рынке закрыта. Местные грузчики и охранник не знают, откроется ли она в ближайшее время.

Барбершоп Old boy на Студенческой улице работает в обычном режиме. Двое парикмахеров трудятся в халатах, одноразовых перчатках и шапочках. При входе в заведение висит напоминание о соблюдении полутораметровой дистанции.

В салоне Vernisage на Студенческой мужской мастер начнет делать стрижки с завтрашнего дня. Посетители смогут получить на входе защитную маску. В салоне «Солео» по соседству клиентам придется принести средства защиты с собой. По словам администратора «Солео», ближайшая запись осуществляется на пятницу, но свободные окна быстро заканчиваются.

В эконом-парикмахерской на улице Дунаевского женскую стрижку с окрашиванием можно будет сделать в пятницу, а мужскую стружку – уже сегодня.

В салоне в Можайском переулке готовы постричь желающих хоть сейчас, но к женскому мастеру лучше прийти завтра. Парикмахерская на Киевской, 18 откроется в среду.