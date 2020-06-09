РИАМО – 9 июн. Президент Адвокатской палаты Москвы, вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник не исключил возможность условного наказания для актера Михаила Ефремова, ставшего участником серьезного ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает Nation News.

«Учитывается личность осужденного. Понятно, что положительная характеристика на человека по профессиональной линии должна учитываться при назначении меры наказания. Если назначается условное наказание, то там разные ограничения могут быть», – сказал Резник.

Он добавил, что, хотя актер и был в состоянии опьянения, это было все-таки неосторожное преступление. По мнению юриста, оно отличается от умышленного преступления, совершенного по злой воле.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре столицы Ефремов за рулем джипа Grand Cherokee протаранил фургон «Лада» на встречной полосе. Водитель «Лады» скончался в больнице от многочисленных травм. Актер признал себя виновным.

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