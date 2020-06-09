РИАМО - 9 июн. По факту убийства мужчины на востоке Москвы возбуждено уголовное дело, задержана супруга погибшего, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Тело мужчины 1988 года рождения с ножевыми ранами на шее обнаружили в квартире жилого дома на улице Амурской.

«Во время допроса девушка пояснила, что после совместного распития спиртных напитков между ней и мужем произошел конфликт», – сказала Иванова.

Девушке 1999 года рождения предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения в виде заключения под стражу.