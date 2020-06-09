РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Более 130 сотрудников правоохранительных органов ежедневно проверяют соблюдение масочного режима в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по использованию в общественных местах средств индивидуальной защиты. Ежедневно в Подольске в них задействованы более 130 сотрудников полиции, Росгвардии, представителей народных дружин. Ведь несмотря на определенные смягчающие меры, носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест необходимо», - говорится в сообщении.

Для прогулок открыты парки, но доступ на детские игровые площадки остается пока закрытым - за этим должны следить управляющие компании. Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности.