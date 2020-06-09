РИАМО – 9 июн. В России в первом квартале 2020 года резко увеличилось количество ДТП, это следует из статистики ГИБДД, сообщает Газета.ru.

«Всего на дорогах страны произошло 32,5 тысячи (+1,5%) аварий, в которых погибли 3,34 тысячи человек (+8,2%), 42 тысячи (+0,2%) получили ранения разной степени тяжести», – говорится в материале.

В ГИБДД подчеркнули, что в 23 регионах России прогнозируемый показатель социального риска по количеству погибших в каждом из трех месяцев оказался превышен.

Главным летальным фактором стал выезд авто на встречную полосу, несоответствие скорости машин конкретным условиям движения, нарушение правил расположения авто на проезжей части.

Автоэксперт Игорь Моржаретто согласился с выводами Госавтоинспекции о том, что резкий всплеск аварийности связан с аномально теплой зимой в европейской части России.

Специалист подчеркнул, что обычно в зимнее время есть достаточно большая часть граждан, которые не используют свои автомобили в этот период. Вождение они возобновляют лишь после того, как с дорог уходит слякоть. Моржаретто отметил, что, очевидно, они не переставали водить из-за теплой погоды.