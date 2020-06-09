РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июн. Сотрудники МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» рассказали жителям, как себя вести в условиях аномальной жары, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте шторы и жалюзи, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35 градусов, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний», - говорится в сообщении.

В жару спасатели также рекомендуют переходить в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если невозможно поддерживать в доме прохладную температуру, необходимо проводить по 2-3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами).

«Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну», - добавляется в материале.

Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног.

Также спасатели советуют носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевать широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки, соблюдать питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков.

При первом проявлении симптомов теплового или солнечного удара (сильная головная боль, рвота, отдышка, учащенный пульс, потемнение в глазах) необходимо сразу обратиться к врачу.

«Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточным телефонам: 8(495) 525-61-12, 8(495)524-41-12 или в службу 112 со стационарного или с мобильных телефонов», - заключается в материале.