РИАМО - 9 июн. В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера вторника из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Данный уровень опасности из‑за сильной жары до 30 градусов продлили в Москве до 17:00 вторника, 10 июня.

В Москве и Подмосковье до 21:00 вторника также действует «желтый» уровень опасности из-за вероятности дождя и грозы

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы будет действовать в Московском регионе до 21:00 вторника, по очень высокой температуре (23-28 градусов — для Подмосковья, 26-28 градусов — для Москвы) будет действовать до 18:00.

Минувший вторник стал самым жарким днем в Москве с начала года: столбики термометров на столичной метеостанции ВДНХ достигли плюс 29 градусов. К 11 июня воздух в Московском регионе может прогреться до плюс 32 градусов.