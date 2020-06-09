РИАМО – 9 июн. Исследователи проанализировали больше 10,4 тысячи образцов коронавируса и выявили шесть клональных групп этой инфекции, сообщает Газета.ru.

Известно, что возбудителем Covid-19 в том числе является штамм SARS-CoV-2.

«Ученые выяснили, что он мутирует примерно с такой же скоростью, что и возбудитель гриппа. Тем не менее эксперты пока не знают, каким образом эти изменения влияют на заразность и другие свойства вируса», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса. Из них 1572 в Москве и 739 в Подмосковье.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.