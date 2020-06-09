РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. В женской консультации городской больницы №1 подмосковного Красногорска возобновили плановый прием пациентов, говорится в сообщении пресс-службы лечебного заведения.

«Женская консультация ГБУЗ МО КГБ №1 возобновила плановый прием. При посещении женской консультации просим соблюдать правила: приходить в перчатках и в медицинской маске. Без сопровождающих лиц», - говорится в сообщении.

При входе в медицинское учреждение каждому посетителю будут измерять температуру тела бесконтактным методом.

Записаться к акушеру-гинекологу можно по телефонам: 8(495)563‒37‒97 и 8(495)564‒52‒55.

Женская консультация расположена по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А.