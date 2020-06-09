РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. МБУ «Дворец молодежи» городского округа Мытищи проведет мероприятия в формате онлайн в честь Дня России, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Уже совсем скоро состоится один из важнейших праздников нашей страны - День России! И на него мы запланировали для вас интереснейшие мероприятия: во вторник в 16:00 - онлайн-квиз, который проведем на популярной сейчас платформе ZOOM; 11 июня в 14:00 - фото-квест, который также пройдет в ZOOM; 11 июня в 16:00 - онлайн-экскурсия по музею МБУ «Дворец молодежи» в официальном Instagram-аккаунте нашего учреждения», - говорится в сообщении.

Для посещения мероприятий требуется пройти регистрацию и соединиться по ссылке, которую пришлет Дворец молодежи: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEYAscsJ1wWWqEsMXgKWHwJqV5R-Tz3Y2pdwRF4SAeHtRH4A/viewform.