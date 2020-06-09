РИАМО – 9 июн. Повышенная температура воздуха, как на природе, так и в помещениях может негативно отразиться на состоянии здоровья людей, поэтому существует несколько правил, как избежать перегрева, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве уточняют, что, в первую очередь, жара опасна для пожилых людей и детей.

«Жара может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать последствий, специалисты советует ограничивать пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. Кроме того, необходимо проветривать помещение и включать вентиляторы.

На улице в жару нужно пользоваться зонтиками, носить одежду из натуральных тканей и не пренебрегать головными уборами.

Кроме того, в жару нужно есть низкокалорийную пищу, воздерживаться от мясных блюд, пить больше жидкости, есть больше овощей и фруктов.

Также в ведомстве советуют ездить на транспорте утром или вечером, когда спадает жара и избегать массового скопления граждан. А купаться на открытом воздухе стоит только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей.