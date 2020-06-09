РИАМО - 9 июн. Три передвижных отделения почтовой связи, обслуживающие почти 5 тысяч клиентов «Почты России», за год прошли 65 тысяч километров в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

Передвижные почтовые отделения обслуживают жителей, проживающих под Каширой, Истрой и Волоколамском. По функциональности и технической оснащенности передвижное отделение почтовой связи – полноценный почтовый фронт-офис. По своим возможностям мобильные отделения связи равноценны стационарным.

«Сегодня передвижные отделения особенно актуальны не только для постоянных жителей сельских территорий, но и для горожан, которые временно переехали за город в связи с эпидемиологической ситуацией. В день передвижное отделение может обслужить до 500 клиентов», — отметила директор УФПС Московской области Надежда Бабичева.

В отделении можно оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги и детские сады, сделать денежный перевод, оформить подписку, а также заплатить за интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения.

Местные жители признаются, что пользоваться услугами передвижного отделения очень удобно: оно приходит всегда по расписанию.

Передвижные отделения были внедрены в систему почты Московской области семь лет назад. Благодаря передвижному формату клиенты некоторых населенных пунктов области не тратят время на поездку до ближайшего почтового отделения.

Почтовый комплекс с индексом 143720 создан на базе автомобиля «ГАЗ» 33081, имеет полный привод и повышенную проходимость, что позволяет почтовикам доставлять письменную корреспонденцию даже в самые труднодоступные населенные пункты в условиях бездорожья или полного отсутствия инфраструктуры.