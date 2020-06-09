РИАМО - 9 июн. За неделю в Московскую областную кинокомиссию поступило еще две заявки на проведение киносъемок на территории Подмосковья, всего подано уже 32 заявки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мособлкино».

«В настоящее время кинокомиссия Московской области возобновляет согласование съемок по ряду проектов, в числе которых как полнометражные фильмы и художественные сериалы, так и дипломные короткометражные работы молодых режиссеров - выпускников высших кинематографических и театральных образовательных учреждений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди проектов, съемки которых планируются в Подмосковье летом и в начале осени, есть такие, как: художественный фильм «Нормальный только я», производство кинокомпании «Проспект мира», авторы проекта - Константин Хабенский, Антон Богданов, Михаил Шулятьев; художественные сериалы «То, что нельзя купить» и «За все заплачено», производством которых занимается кинокомпания «Феникс-Фильм» по заказу телеканала «Домашний». Съемки данного проекта были заморожены на время карантина; до карантина съемки уже прошли в городских округах Мытищи, Подольск, Балашиха, Лобня, Химки, Одинцово; планируются съемки в Мытищах и Королеве.

Кроме того, в Подмосковье планируют снимать сериал «Легенда» производства кинокомпании «Друг Друга» для телеканала ТНТ с участием Романа Курцына, Виталия Хаева.