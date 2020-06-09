РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. В подмосковном Красногорске могут привлечь к ответственности виновных в размещении грунтов в водоохранной зоне реки Сходня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Жители Красногорска сообщили, что неизвестные организовали планировку земельных участков в водоохранной зоне реки Сходня. Специалисты Минэкологии, Межрайонной природоохранной прокуратуры, Госадмтехнадзора, УМВД России по горокругу Красногорск и администрации муниципалитета провели совместную проверку. Были выявлены навалы грунтов в прибрежной зоне. Инспекторы эконадзора отобрали пробы отходов, чтобы установить их морфологию и класс опасности.

«Река Сходня – объект федерального надзора. Однако мы считаем, что не должны стоять в стороне от столь масштабного нарушения. У нас нет сомнений в том, что в рамках межведомственного взаимодействия виновники будут установлены, и Росприроднадзор привлечет их к ответственности», - сообщил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

В прокуратуре составлен акт проверки, в ближайшее время будет принято процессуальное решение.