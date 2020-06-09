РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Смету на прокладку труб для отведения воды от дороги в поселке Нахабино подмосковного Красногорска должны составить не позднее 15 июня, сообщил заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Во вторник Волосевич, представители администрации округа, «Мосавтодора», «Водоканала», а также собственники и арендаторы земельных участков в индустриальном парке, расположенном на улице Панфилова, провели выездное совещание. Участники мероприятия осмотрели существующую систему отведения воды от дороги и обсудили варианты ее реконструкции.

«Мы нашли нижнюю точку, где собирается вода. «Водоканал» по нашему техзаданию составит смету. Труба пройдет по территории индустриального парка и будет выходить в водопропускную канаву возле нашей объездной дороги, далее вода будет попадать в озеро Куба», - сообщил Волосевич.

В результате обильных дождей, которые шли в течение нескольких дней в конце мая и начале июня, участок дороги на улице Панфилова в поселке Нахабино, а также участок на объездной дороге, соединяющей эту улицу с улицей 11 Саперов, оказались подтоплены. Работы по откачке воды с обочин идут до сих пор.

По словам Волосевича, на данный момент все водоотводы от этих дорог имеют незаконченный вид, что и стало причиной подтопления.

«Мы рассчитываем, что смету увидим уже в пятницу (12 июня - ред.), максимум – в понедельник следующей недели (15 июня - ред.). После этого соберемся со всеми участниками процесса и разделим ответственность, кто чем будет помогать, в том числе и финансово», - добавил Волосевич.

Кроме того, чтобы избежать в дальнейшем подтопления муниципальной объездной дороги, углубят идущую вдоль нее ливневую канаву. Один из арендаторов укрепит берег, так как с его участка ссыпается песок и перекрывает ток воды. Планируется, что работы он начнет 20 июня и до конца июля проведет берегоукрепление.

По словам Волосевича, планируется также проложить водопропускные трубы и вдоль левой обочины объездной дороги, со стороны леса.

«Сметы и расчеты будут готовы к следующей пятнице (19 июня - ред.). Далее мы вынесем на уровень главы решение по финансированию данного вопроса», - сказал Волосевич.