РИАМО - 9 июн. Четыре современных комплекса по переработке отходов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2021 года, сейчас на территории области работают восемь комплексов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Открытие этих объектов позволит закрыть или модернизировать оставшиеся 11 мусорных полигонов», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее в Кашире ввели в эксплуатацию КПО «Дон». В комплексе будут сортировать 300 тысяч тонн отходов в год. На КПО создали 450 рабочих мест, комплекс будет работать круглосуточно.

В прошлом году в Московской области запустили два КПО: «Юг» в Коломне и «Восток» в Егорьевске. Помимо этого, уже больше года работают КПО «Прогресс» в Рошале, КПО «Сплендер» в Серебряных Прудах и КПО «Экоград» в Зарайске, прошел технологический пуск на КПО «Алексинский карьер» в Клину.

В апреле запустили КПО «Север» в Сергиевом Посаде.

Во всех пунктах стоит самое современное оборудование: оптические сепараторы и площадки компостирования органики.